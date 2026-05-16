وتعد الهزيمة 2-4 أمام أستون فيلا هي التاسعة عشرة للفريق هذا الموسم في جميع المسابقات، كما أن سجلهم خارج أرضهم أمام باقي فرق القمة التسعة هو 8 مباريات، خسروا 7 منها، وتعادلوا في واحدة.

وقال سلوت: "أتفهم أن الجماهير في هذه اللحظة لا تملك الثقة أو تشعر بأن الأمور يمكن أن تتحسن كثيرا في الموسم المقبل، لكنني أعتقد أنهم يقللون من شأن تأثير فترة الانتقالات، وتأثير البداية الجديدة".

بغض النظر عن أزمة الإصابات، فقد أتيح لليفربول أسبوع كامل للاستعداد لمبارياته الثلاث الأخيرة ضد مانشستر يونايتد وتشلسي وأستون فيلا، ومع ذلك قدم أداء سيئا في جميعها.

وقال سلوت لشبكة سكاي سبورتس: "استقبلنا أهدافًا كثيرة جدًا، لكنني أعتقد أيضًا أننا لم نُسجل أهدافًا كافية. كنا حاضرين بقوة في المباراة، وربما كنا قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية، لكنني أتفق على أننا انهارنا بعد أن أصبحت النتيجة 1-2".

وبحصول ليفربول على نقطة وحيدة في آخر 3 مباريات، فإن الفرصة قائمة بالنسبة لبورنموث أو برايتون من أجل احتلال المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.