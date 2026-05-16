وذكرت شرطة اسكتلندا أنها اعتقلت شابا يبلغ من العمر 19 عاما ووجهت له تهما "متعلقة ​بمخالفة قانون حماية البيانات".

واحتُسبت ركلة الجزاء قرب نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، حين قرر الحكم جون ‌بيتون بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد على سام نيكولسون لاعب ماذرويل، رغم عدم ‌مطالبة أي لاعب ‌من سيلتيك بركلة جزاء.

وسجل كليتشي إيهيناتشو ركلة الجزاء التي أبقت على آمال الفريق في حصد اللقب، إذ تفصل سيلتيك نقطة واحدة فقط عن المتصدر هارتس قبل انطلاق الجولة الختامية.

ويلتقي الفريقان على ملعب سيلتيك بارك، السبت، في تمام الساعة ‌11:30 بتوقيت غرينتش.

وقال الاتحاد الاسكتلندي في ‌بيان: "أمضى جون بيتون ⁠وأسرته ليلة الخميس في منزلهم تحت مراقبة الشرطة في أعقاب تسريب تفاصيل شخصية عبر الإنترنت".

وأضاف: "يدين الاتحاد الاسكتلندي بأشد العبارات الممكنة محاولات تعريض سلامة حكام المباريات للخطر".

وتابع البيان: "مثل هذه التصرفات ⁠الانتقامية، الناجمة عن ‌قرارات يُعتقد بصحتها أو خطئها في أرض الملعب، تمثل آفة في اللعبة ⁠على المستوى الوطني، ونحن ممتنون لسرعة تدخل شرطة اسكتلندا".

ومن المقرر أن ⁠يمثل المعتقل أمام القضاء في وقت لاحق.

وقال بيان لشرطة اسكتلندا "وُجه الاتهام لرجل يبلغ من العمر 19 عاما ​كان قد اعتُقل في ⁠وقت سابق، وذلك فيما ​يتعلق بمخالفة قانون حماية البيانات، في أعقاب شكوى تتعلق بمشاركة معلومات شخصية عبر الإنترنت تخص أحد حكام كرة القدم الاسكتلندية".

وألقى الاتحاد الاسكتلندي ​اللوم على "الرواية الإعلامية الهستيرية" التي "أججتها مقابلات وتعليقات ومنشورات رسمية غير مسؤولة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب المباراة"، مما عرض بيتون وعائلته للخطر.

وذكر البيان: "الحكام ليسوا معصومين من الخطأ. ستحدث أخطاء في الملعب، وستتخذ قرارات تقديرية أمام شاشة حكم ​الفيديو ‌المساعد".

وتابع: "رغم ذلك، فإن رد الفعل تجاه هذه الحالات الحتمية متباين للغاية. ما حدث بالأمس ليس ​حادثا فرديا، فهناك أمثلة عديدة لتعرض حكام المباريات لمواقف مؤذية".