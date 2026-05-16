وعلّل اللموشي خياراته في مؤتمر صحافي قائلا: "أنا مطالب بتكوين مجموعة من أجل بطولة مهمة تمثل كل تونس. عندما أختار لاعبا، فهذا يعني أنه سيكون ضمن المنتخب الوطني. لا أوجه الدعوة للاعب من هذا النادي أو ذاك لإرضاء هذه الجهة أو تلك".

وأضاف: "هذه الاختيارات أتخذها بضمير، محاولا تكوين أفضل فريق ممكن"، مبينا "ما دمت هنا، سيكون اللاعبون ملزمين بالدفاع عن هذا القميص بأكبر قدر من الاحترام، وبأقصى طموح وأقصى درجات العزيمة".

وأعلن الاتحاد التونسي توقيع عقد حتى عام 2028 مع اللموشي الذي قاد منتخب كوت ديفوار في كأس العالم 2014 في البرازيل.

وتلعب تونس التي ترشحت سبع مرات لكأس العالم، في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد على أمل تحقيق انجاز تاريخي وعبور الدور الأول.

وتواجه "نسور قرطاج" في مباراتين وديتين كل من منتخب النمسا في 1 يونيو وبلجيكا في 6 من الشهر نفسه في بروكسيل وتندرج في إطار التحضيرات لكأس العالم.

في ما يلي تشكيلة المنتخب التونسي:

- حرّاس المرمى: أيمن دحمان (النادي الصفاقسي التونسي)، صبري بن حسن (النجم الساحلي) وعبد المهيب الشامخ (النادي الإفريقي التونسي).

- خط الدفاع: منتصر الطالبي (لوريون الفرنسي)، ديلان بورن (سيرفيت جنيف السويسري)، عمر الرقيق (ماريبور السلوفيني)، آدم عروس (قاسم باشا التركي)، رائد الشيخاوي (الاتحاد المنستيري التونسي)، يان فاليري (يونغ بويز السويسري)، معتز النفاتي (نورشوبينغ السويدي)، علي العابدي (نيس الفرنسي) ومحمد أمين بن حميدة (الترجي الرياضي التونسي).

- وسط الميدان/الهجوم: إلياس السخيري (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، محمد الحاج محمود (إف سي لوغانو السوسري)، راني خضيرة (يونيون برلين الألماني)، حنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي)، أنيس بن سليمان (نورويتش سيتي الانجليزي)، مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي)، إسماعيل الغربي (أوغسبورغ الألماني)، خليل العياري (باريس سان جيرمان الفرنسي)، سيباستيان تونكتي (سيلتيك غلاسكو الأسكتلندي)، إلياس عاشوري (إف سي كوبنهاغن الدنماركي)، فراس شواط (النادي الإفريقي التونسي)، حازم المستوري (دينامو ماخاتشكالا الروسي)، إلياس سعد (هانوفر 96 الألماني) وريان اللومي (فانكوفر وايتكابس الأميركي).