وبهذا الفوز، يتقدم أستون فيلا إلى ‌المركز الرابع برصيد 62 نقطة من 37 مباراة، متخطيا ‌ليفربول ‌الذي حصد 59 نقطة من نفس العدد من المباريات.

وبعدما تلقى هزيمته رقم 12 هذا الموسم وحقق ‌نقطة واحدة من ‌آخر ثلاث ⁠مباريات، باتت آمال ليفربول في التأهل لدوري الأبطال في خطر في ظل منافسة ⁠بورنموث وبرايتون ‌آند هوف ألبيون.

وافتتح مورغان ⁠روجرز لاعب أستون فيلا التسجيل في ⁠الشوط الأول، قبل أن يعادل فيرجيل فان دايك النتيجة ⁠في بداية الشوط الثاني، ثم أضاف هدفا آخر في الوقت بدل الضائع.

ورغم مشاركة محمد صلاح في آخر ربع ساعة، لكنه لم ينجح في صنع الفارق مع ليفربول في ظل التنظيم الدفاعي الجيد لأستون فيلا.

وحسمت ثنائية واتكينز وهدف رابع رائع من جون مكجين في الدقائق الأخيرة الفوز لفريق أوناي إيمري، الذي ‌يخوض نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء ضد فرايبورغ بمعنويات مرتفعة.