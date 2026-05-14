وغاب ‌المهاجم الفرنسي عن الخسارة بالنتيجة ذاتها أمام برشلونة، ‌الأحد، عندما حسم الفريق الكتالوني لقب الليغا قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وأثار دخوله في الدقيقة 69 بديلا لغونزالو غارسيا صيحات استهجان واسعة النطاق ‌من ⁠جماهير ريال.

وافتتح غونزالو التسجيل في الدقيقة 44 بهدف رائع، بعد أن فقد أوبييدو، متذيل الترتيب الذي ⁠هبط بالفعل ‌إلى الدرجة الثانية، الكرة بسهولة على ⁠الجانب الأيمن.

ولم يبد مبابي متأثرا بصيحات الاستهجان، وأطلق عددا من التسديدات ⁠نحو المرمى خلال ​مشاركته القصيرة.

وكان البديل الآخر جود بلينغهام هو من سجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 80.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب برصيد 80 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف ‌برشلونة و11 نقطة أمام فياريال صاحب المركز الثالث، قبل مباراتين على نهاية الموسم.