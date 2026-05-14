ويأتي هذا القرار بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر بين الطرفين، بهدف مواصلة مشروع التعاون الذي بدأ في يونيو الماضي، في محاولة لإعادة منتخب "السيليساو" إلى منصات التتويج العالمية.

ويبلغ أنشيلوتي من العمر 66 عاما، وكان قد عبّر مرارا عن رغبته في الاستمرار مع المنتخب البرازيلي بعد كأس العالم المقررة إقامتها بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المنتظر أن يعلن المدرب الإيطالي، الذي سبق له قيادة أندية كبرى مثل ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، قائمة المنتخب النهائية لكأس العالم في 18 مايو بمدينة ريو دي جانيرو.

ويخوض المنتخب البرازيلي مباراته التحضيرية الأخيرة على أرضه أمام بنما، على ملعب “ماراكانا” الشهير في 31 مايو، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.

وسيُقيم "راقصو السامبا" معسكرهم في ولاية نيوجيرسي خلال المونديال، حيث سيلعبون ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي.