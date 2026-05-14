وقال رونالدو في بيان لوكالة "بلومبرغ": “المهمة هي تقديم الرياضة للجميع بطريقة جديدة وملهمة تماما”.

وأضاف أن الهدف هو تعزيز الوصول والتفاعل “من خلال بثات يوتيوب والمحتوى الموزع عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي”.

وتعد منصة LiveMode TV الذراع الدولية لشركة LiveMode التي أطلقت مؤخرا نسخا في البرتغال لتقديم تغطية رقمية ومجانية وكاملة لكأس العالم 2026.

وتعتبر هذه الخطوة أحدث صفقات اللاعب البالغ من العمر 41 عاما، والذي تتجاوز ثروته 1.4 مليار دولار.

ولم يوضح رونالدو حجم استثماره، لكنه أكد أنه سيحصل على حصة "مهمة" في شركة البث الرقمية الجديدة.

وفي البرازيل، حققت CazéTV نحو 3.7 مليار مشاهدة في عام 2025 على يوتيوب وحده. وتأمل LiveMode في التوسع عالميا عبر الشراكة مع رونالدو، الذي يملك قناته الخاصة على يوتيوب، ويعد الشخصية الأكثر متابعة في العالم على إنستغرام بأكثر من 660 مليون متابع.

وبنى رونالدو محفظة أعمال مختلفة تشمل علامته التجارية CR7، وفنادق، ومشاريع، رياضية، ومجموعة إعلامية، إلا أن مصدر ثروته الأساسي يأتي من أرباحه في كرة القدم، بما في ذلك عقده الحالي مع نادي النصر السعودي.

وقال النجم البرتغالي، الذي يعد من أقدم اللاعبين المحترفين النشطين، إنه يطمح الى امتلاك عدة أندية كرة قدم بعد اعتزاله.