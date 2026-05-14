وبحسب ما ذكره موقع "دبليو بي سبورتوفا فاكتي" البولندي، الأربعاء، تلقى لفاندوفسكي عرضا رسميا من الهلال ويدرس قبوله.

وأكد المصدر أن اللاعب البولندي لم يوقع بعد على العقد، إلا أن النادي الأكثر جدية في التفاوض مع ليفاندوفسكي في الوقت الحالي هو الهلال، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت المصادر إلى أن الهلال عرض على قائد المنتخب البولندي ما يصل إلى 90 مليون يورو في الموسم الواحد.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر أخرى أن ليفاندوفسكي يقترب من اتخاذ قرار مغادرة برشلونة، فيما تشير التوقعات إلى أن السعودية هي وجهته المقبلة.

ويعد الهلال الوجهة المحتملة لليفاندوفسكي، ويعد خيارا جذابا له لعدة أسباب منها المكافآت المالية الكبيرة، ووجود لاعبين بارزين مثل روبن نيفيش، وداروين نونيز، وكريم بنزيما، إضافة إلى المدرب سيموني إنزاغي.

كما ينافس الهلال بقوة على المسابقات الكبرى ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري خلف النصر الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبقي مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة محل نقاش منذ فترة طويلة، وسبق للنادي الكتالوني أن قال إنه مستعد لتمديد عقد البولندي لموسم إضافي بشرط التنازل عن نصف راتبه.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العائق الأكبر لبقاء ليفاندوفسكي في برشلونة إصرار النادي على استمراره كلاعب احتياطي فقط، وهو ما لم يقبله البولندي.

وبحسب المصادر، رأى ليفاندوفسكي أن مصلحة المنتخب البولندي تقضي بالحفاظ على جاهزيته البدنية، غير أن التدريب بنفس الشدة العالية في برشلونة قد يؤثر على صحته، ولذلك قلل من شأن العروض الأوروبية التي توصل بها واعتبر أن "دوري روشن" قد يكون الخيار الأنسب له لأنه يمنحه تدريبا أقل مع مشاركة منتظمة في المباريات.