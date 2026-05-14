وكانت وزارة الخارجية الأميركية فرضت هذا الشرط العام الماضي، على الدول التي أشارت إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بعد الدخول، بالإضافة إلى مشاكل أمنية أخرى، في إطار حملة أوسع نطاقا شنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجرة.

ويلزم المسافرون إلى الولايات المتحدة من 50 دولة بدفع هذا الضمان الجديد، علما أن 5 من هذه الدول تأهلت للمونديال، هي الجزائر وتونس وكوت ديفوار والسنغال والرأس الأخضر.

لكن الأربعاء أعلنت الخارجية الأميركية لوكالة "أسوشييتد برس"، أن إدارة ترامب ستعلق هذا الشرط في حال تأكيد حصول الزوار على تذاكر لحضور مباريات المونديال.

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون القنصلية مورا نامدار: "تتطلع الولايات المتحدة بحماس إلى تنظيم أكبر وأفضل بطولة لكأس العالم لكرة القدم في التاريخ، ونحن نعفي المشجعين المؤهلين الذين اشتروا تذاكر كأس العالم واختاروا نظام (فيفا باس) الذي يتيح لهم الحصول على مواعيد تأشيرة سريعة، اعتبارا من 15 أبريل، من دفع الكفالة المالية".

ويعد هذا الإعفاء تخفيفا نادرا لشروط الهجرة في ظل الإدارة الحالية، وسيخفف أعباء السفر على بعض زوار الولايات المتحدة لحضور كأس العالم، الذي ينطلق في 11 يونيو المقبل وتستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان اللاعبون والمدربون وبعض أعضاء الطاقم الإداري مستثنين بالفعل من شرط الضمان، أما المشجعون العاديون، حتى حاملو التذاكر المؤكدة، فكانوا مشمولين في القرار حتى يوم الأربعاء.

واتخذت إدارة ترامب خطوات قاسية لتقييد الهجرة، وهو ما يراه منتقدون متناقضا مع الرسالة التي يفترض أن يرسلها حدث رياضي عالمي مثل كأس العالم.

فعلى سبيل المثال، منعت الإدارة المسافرين من إيران وهايتي، مع استثناء لاعبي ومدربي وطواقم المنتخبين.

كما يواجه المسافرون من كوت ديفوار والسنغال، وهما أيضا من الدول المتأهلة لكأس العالم، قيودا جزئية بموجب نسخة موسعة من حظر السفر.

وسيكون على المسافرين الأجانب تلبية متطلبات جديدة تتعلق بحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

ودفعت هذه الإجراءات والقيود منظمة العفو الدولية وعشرات المنظمات الأميركية المعنية بالحقوق المدنية والإنسانية، إلى إصدار "تحذير سفر لكأس العالم".

وفي تقرير صدر خلال شهر مايو الجاري، أفادت جمعية الفنادق والإقامة الأميركية أن المسافرين قلقون بشأن احتمالية طول فترات انتظار التأشيرات وارتفاع الرسوم، فضلا عن عدم اليقين بشأن كيفية معالجة طلبات دخولهم إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الجمعية إلى انخفاض حجوزات الفنادق المرتبطة بالمونديال إلى مستويات أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية.

وتعد متطلبات الضمان جزءا من جهود إدارة ترامب الأوسع نطاقا للحد من المهاجرين، الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة ثم يتجاوزون مدة إقامتهم.

ويطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة من الدول المتضررة، دفع كفالة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، ترد إليهم في حال التزام المسافر بشروط التأشيرة ورحيله في الوقت الصحيح، أو في حال رفض طلبه.

وذكر مسؤولون أميركيون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلب إعفاء المشجعين من هذا الشرط.