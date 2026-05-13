واستفاد الضيوف من هدفين سجلهما خفيتشا ‌كفاراتسخيليا ‌وإبراهيم مباي.

وافتتح الجورجي كفاراتسخيليا التسجيل في الدقيقة 29، ثم أضاف البديل مباي هدفا آخر في الوقت ‌بدل الضائع للشوط الثاني، ‌ليرتفع ⁠رصيد سان جرمان إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط أمام ⁠لانس ‌صاحب المركز الثاني.

وعزز باريس سان جرمان مكانته ⁠كأكثر الأندية نجاحا في تاريخ ⁠الدوري الفرنسي.

وكان الفريق الباريسي، بطل أوروبا الذي يخوض نهائي دوري أبطال ⁠أوروبا في وقت لاحق من شهر مايو الجاري، ضمن عمليا الفوز بلقب الدوري قبل المباراة إثر تقدمه بفارق 6 نقاط على لانس وتفوقه عليه بفارق أهداف كبير،لكنه كان ‌بحاجة إلى نقطة واحدة أخرى لحسم اللقب رسميا.