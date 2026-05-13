أحرز باريس سان جرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة تواليا والـ14 في تاريخه، بعدما تغلب بهدفين نظيفين على مضيفه لانس، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 29.
واستفاد الضيوف من هدفين سجلهما خفيتشا كفاراتسخيليا وإبراهيم مباي.
وافتتح الجورجي كفاراتسخيليا التسجيل في الدقيقة 29، ثم أضاف البديل مباي هدفا آخر في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليرتفع رصيد سان جرمان إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط أمام لانس صاحب المركز الثاني.
وعزز باريس سان جرمان مكانته كأكثر الأندية نجاحا في تاريخ الدوري الفرنسي.
وكان الفريق الباريسي، بطل أوروبا الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من شهر مايو الجاري، ضمن عمليا الفوز بلقب الدوري قبل المباراة إثر تقدمه بفارق 6 نقاط على لانس وتفوقه عليه بفارق أهداف كبير،لكنه كان بحاجة إلى نقطة واحدة أخرى لحسم اللقب رسميا.