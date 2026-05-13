وسجل أنطوان سيمينيو ‌وعمر مرموش وسافينيو 3 أهداف حسمت الفوز لفريق المدير الفني جوسيب غوارديولا، ‌في ‌مباراة لعبها بثقة وسيطرة ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، بينما يمتلك أرسنال 79 نقطة، مع تبقي مباراتين لكل منهما.

في المقابل، تجمد ‌رصيد بالاس في المركز ‌15 عند 44 نقطة.

وبينما لا يزال سيتي بحاجة إلى أن يهدر أرسنال نقاطا في إحدى مباراتيه ⁠المتبقيتين، لم ‌يبد لاعبو "السماوي" أي علامة ⁠على الاستسلام، ووضع سيمينيو فريقه في المقدمة ⁠في الدقيقة 32 عندما أرسل له فيل فودن ​تمريرة ذكية بالكعب ⁠ليضع الكرة في الزاوية اليسرى السفلية.

وضاعف مرموش تقدم سيتي في الدقيقة 40، عندما وجه فودن الكرة إلى النجم المصري الذي هيأ نفسه ببراعة وسدد في الزاوية البعيدة.

وأضاف سافينيو الهدف ‌الثالث في الدقيقة 84 بتسديدة بقدمه اليسرى من ​مسافة قريبة.