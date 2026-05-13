ويأتي ذلك في وقت كان فيه العراق يستعد للاحتفال بعودته إلى المونديال بعد غياب دام نحو 40 عاما، عقب ضمان بطاقة التأهل إلى النسخة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

من هم اللاعبون المهددون بالغياب؟

بحسب ما نقله غالب الزاملي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، فإن الأزمة تتعلق بعدم حصول خمسة لاعبين حتى الآن على تأشيرات دخول إلى الأراضي الأميركية، وهم:

إبراهيم بايش

مهند علي

زيد تحسين

حيدر عبد الكريم

علي الحمادي

وأكد الزاملي في تصريحات صحفية أن هؤلاء اللاعبين مدرجون ضمن القائمة المبدئية للمنتخب، لكن لم تصدر حتى الآن أي موافقة رسمية على منحهم التأشيرات، دون توضيح الأسباب بشكل رسمي من الجهات المعنية.

صدمة فنية لغراهام أرنولد

الأزمة تمثل ضربة قوية للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد، الذي يعتمد بشكل كبير على عدد من هؤلاء اللاعبين في تشكيلته الأساسية، خصوصا خلال مشوار التصفيات الذي قاد العراق إلى التأهل التاريخي.

وفي حال استمرار رفض منح التأشيرات أو تأخرها، قد يجد الجهاز الفني نفسه أمام خسارة عناصر مؤثرة في كل الخطوط، وهو ما يربك حسابات التحضير للمشاركة في أكبر حدث كروي في العالم.

غياب التوضيح يزيد الغموض

حتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من الجهات الأمريكية أو الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن أسباب تأخر أو رفض منح التأشيرات، ما فتح الباب أمام الكثير من التكهنات في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى مراقبون أن مثل هذه القضايا، إن لم تُحل سريعاً، قد تؤثر على تركيز المنتخب واستقراره الفني قبل انطلاق البطولة.

بين القلق والأمل

ورغم حالة القلق الحالية، لا يزال الاتحاد العراقي لكرة القدم والجهاز الفني يأملان في حل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية والرياضية، لضمان اكتمال صفوف المنتخب قبل خوض غمار المونديال.

ويأمل الجمهور العراقي أن تُحل هذه العقبة في الوقت المناسب، حتى يتمكن “أسود الرافدين” من الظهور بكامل قوتهم في عودتهم المنتظرة إلى كأس العالم بعد غياب طويل.