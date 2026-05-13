وجاءت اللقطات خلال موكب الاحتفال الذي جاب شوارع مدينة برشلونة على متن حافلة مكشوفة، وسط حضور جماهيري ضخم قُدّر بنحو 750 ألف مشجع خرجوا للاحتفال بتتويج النادي الكتالوني باللقب.

يامال، البالغ من العمر 18 عاماً، ظهر ممسكا بالعلم الفلسطيني أمام الجماهير، كما نشر لاحقا صورا له وهو يحمل العلم عبر حسابه على إنستغرام، ما أشعل تفاعلات كبيرة بين مؤيدين اعتبروا الخطوة تعبيراً إنسانياً وشخصياً، وآخرين رأوا أنها قد تفتح باب الجدل السياسي داخل كرة القدم.

تعليق فليك

المدرب الألماني هانسي فليك علّق على الواقعة خلال مؤتمر صحفي قائلا: "أنا عادة لا أحب هذا النوع من الأمور، لكنني تحدثت معه. إذا أراد القيام بذلك فهذا قراره الشخصي، فهو يبلغ 18 عاما".

وأضاف فليك أن تركيزه الأساسي يبقى على كرة القدم وإسعاد جماهير برشلونة بعد موسم ناجح شهد تحقيق الألقاب.

لامين يامال، الذي ينحدر من أصول مغربية، يُعتبر حاليا أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، ويُنظر إليه كأحد المرشحين لقيادة الجيل الجديد بعد حقبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.