وكان المدرب الألماني البالغ 61 عاما قد توّج مع النادي الكاتالوني بلقب الدوري للمرة الثانية تواليا، بعد فوزه على الغريم التقليدي ريال مدريد 2-0 الأحد.

وقال فليك في المؤتمر الصحافي الذي يسبق زيارة فريقه لألافيس، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري "بالطبع أنا سعيد جدا، هذا يمنحني الثقة لمواصلة العمل لعام أو عامين آخرين".

وأضاف: "أعتقد أن العديد من المدربين سيكونون سعداء بتوقيع عقد لثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام، لكن في هذه الحالة، مع برشلونة، أرى أنه من الجيد إبقاءه محدود المدة، وأنا أقدّر ذلك".

وتابع: "سنواصل حتى عام 2028. إذا سارت الأمور على ما يرام، سنقرر الاستمرار. لدي الحق في التوقف، وكذلك للنادي".

وكان فليك قد انضم إلى برشلونة في صيف 2024، وخلال موسمين مع النادي أحرز لقبين في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا واحدة، وكأسين للسوبر الإسباني.

غير أن دوري أبطال أوروبا، الذي أحرزه فليك عام 2020 مع ناديه السابق بايرن ميونيخ، استعصى عليه منذ وصوله إلى كاتالونيا.

وودّع برشلونة المسابقة هذا الموسم من ربع النهائي على يد أتلتيكو مدريد، بعدما كان قد خسر في الموسم الماضي أمام إنتر الإيطالي 7-6 بمجموع المباراتين في نصف النهائي.

وقال فليك إنه أيضا "التزام من جانبنا بأن نعمل بجد أكبر مما فعلناه هذا الموسم، إن كان ذلك ممكنا، وأن نواصل الصعود إلى أعلى مستوى ممكن مع الفريق، وتحقيق أهداف جديدة والفوز بألقاب جديدة".

وأضاف: "هذا مهم لبرشلونة، لأن الجميع لديه حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا. حاولنا، وسنحاول مجددا، وهذا كل ما يمكنني قوله".