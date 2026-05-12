وكان وزير التعليم ماريو ديلغادو، قد أعلن الجمعة أن العام الدراسي سينتهي قبل موعده بنحو 40 يوما، أي في 5 يونيو، مبررا ذلك بموجة الحر.

وكانت الرئيسة كلوديا شينباوم قد صرّحت الإثنين أن مسؤولي التعليم وغيرهم من المسؤولين الحكوميين سيجتمعون للاستماع إلى آراء أولياء الطلاب ودراسة الخيارات المتاحة.

وسينتهي العام الدراسي في المكسيك كما هو مقرر في 15 يوليو، يليه عطلة لمدة ستة أسابيع حتى 31 أغسطس، بحسب قرار وزارة التعليم الجديد.

وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها المكسيك والولايات المتحدة وكندا، في 11 يونيو بمباراة تجمع بين جنوب إفريقيا والمكسيك المضيفة في مكسيكو سيتي.

وأضافت شينباوم "الفكرة هي الإبقاء على فترة العطلة ستة أسابيع، كما جرت العادة، وربما يبدأ بعض الطلاب الدراسة مبكرا بينما يواصل آخرون الدراسة وفقا للجدول السابق".

وتابعت قائلة: "الهدف هو التوصل إلى قرار بالتوافق. الآن علينا الإصغاء".

وستُعلّق الدراسة في مدارس ولاية خاليسكو لأربعة أيام فقط، وهي الفترة التي تستضيف فيها غوادالاخارا، عاصمة الولاية، مباريات كأس العالم.

أما حاكم ولاية نويفو ليون، حيث تقع مونتيري التي تستضيف أربع مباريات، فقد صرّح بأن مدارسها ستلتزم بالجدول الدراسي الأصلي.

وأثار قرار تقليص العام الدراسي قبل التراجع عنه غضب أولياء الطلاب الذين تساءلوا عن هذا الإجراء الذي سيتسبب، بحسب مركز الأبحاث "مكسيكو إيفالوا"، في تأخر الطلاب دراسيا.

وكتب مركز "مكسيكو إيفالوا" في تقرير له "سيؤدي هذا القرار إلى تقليص وقت التعلّم الفعلي لـ 23.4 مليون طالب".