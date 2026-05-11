وجاءت اللقطة خلال الاحتفالات التي أقامها نادي برشلونة عقب حسم لقب "لا ليغا"، حيث حمل يامال العلم الفلسطيني، على متن الحافلة المكشوفة التي احتفلت بالفريق وسط مدينة برشلونة، مساء الإثنين، وسط أجواء احتفالية شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

وانتشرت صور ومقاطع الفيديو الخاصة باللاعب الإسباني الشاب بشكل واسع عبر منصات التواصل، وسط إشادات من جماهير عربية وفلسطينية اعتبرت الخطوة رسالة تضامن واضحة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من برشلونة أو اللاعب بشأن الواقعة، إلا أن المشهد حظي بتفاعل كبير، خاصة أن يامال يُعد أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم.

وساهم صاحب الـ17 عاما بشكل بارز في تتويج برشلونة باللقب، بعدما قدم مستويات لافتة جعلته من أهم عناصر الفريق الكتالوني رغم صغر سنه.