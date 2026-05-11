وكان صلاح حاضرا في المدرجات في ملعب "الأنفيلد" خلال مباراة ليفربول وتشيلسي مساء السبت، ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع صلاح المباراة من المدرجات ومن محيط أرضية الملعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأسابيع الماضية.

وظهر صلاح بالقرب من دكة البدلاء قبل انطلاق اللقاء، وتبادل التحية مع جمهور ليفربول الذي احتشد في المدرجات.

وأظهر فيديو متداول صلاح وهو يسير بمحاذاة الجماهير ويلتقط صورا تذكارية معهم، فيما طلب آخرون الحصول على توقيعه.

وركز المقطع المتداول على لحظة ظهر فيها أحد المشجعين وهو يحمل وشاح النادي، وينادي صلاح قائلا: "محمد، أنا مصري، أنا مصري"، غير أن صلاح بدا أنه تجاهل ذلك وذهب مبتعدا.

وغير بعيد عن المشجع الذي ناداه وقال له إنه مصري، توقف صلاح مباشرة للتوقيع لمشجع آخر ثم التقط صورة مع مشجعة مسنة.

وثار جدل واسع حول هذه اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره عدد من المتتبعين تجاهلا من النجم المصري لأحد أبناء وطنه.

وبالمقابل، دافع آخرون عن صلاح، مؤكدين أن اللقطة التي أثارت الجدل هي جزء من فيديو أطول يظهر فيه صلاح وهو يسير بمحاذاة المدرجات، ولا يوضح السياق الكامل لتلك اللقطة، ولا يظهر ما إذا كان صلاح قد تفاعل سابقا أو لاحقا مع المشجع.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وسط صيحات استهجان كثيفة أطلقها الجمهور الغاضب بحق المدرب الهولندي أرني سلوت بعد سلسلة النتائج السلبية.

ويستعد صلاح لمغادرة ليفربول نهاية هذا الموسم، بعدما أمضى سنوات تاريخية مع "الريدز" حقق خلالها أرقاما قياسية وعدة ألقاب.