وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فإن الظاهرة تحولت إلى ملف مثير للجدل خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تزايد حالات "المصارعة" والاحتكاكات الجسدية داخل منطقة الجزاء أثناء الكرات الثابتة.

وجاءت أحدث الوقائع خلال مباراة أرسنال وويستهام، عندما ألغى حكم الفيديو المساعد "فار" هدفا حاسما لويستهام بداعي وجود خطأ على حارس أرسنال ديفيد رايا، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا بسبب تأثيره على سباق اللقب ومعركة الهبوط.

وأشارت التقارير إلى أن وست هام تقدم بشكوى إلى لجنة الحكام المحترفين، احتجاجا على ما وصفه النادي بـ"غياب الاتساق" في القرارات المتعلقة بالأخطاء داخل منطقة الجزاء خلال الركلات الثابتة.

ومن المنتظر أن يناقش "إيفاب" الملف خلال اجتماعاته المقبلة المقررة في الخريف، في محاولة لوضع معايير أكثر وضوحاً للتعامل مع هذه الحالات.

وقال إيان ماكسويل، عضو مجلس إدارة "إيفاب" والرئيس التنفيذي للاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم، إن المجلس يدرك حجم الجدل المرتبط بهذه الظاهرة.

وأضاف: "أي شيء يمكننا القيام به لمحاولة القضاء على هذا النوع من السلوك سنفعله".

وتابع: "كرة القدم تُلعب بطرق مختلفة حول العالم، وهناك تفاوت في كيفية تعامل اللاعبين والدول مع هذه المواقف، لكن البروتوكولات الحالية تمنح الحكام صلاحية اتخاذ القرار المناسب".

في المقابل، أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بقرار الحكم كريس كافانا وتقنية الفيديو، مؤكدا أن القرار كان "شجاعا ومتسقا" مع التوجيهات التحكيمية هذا الموسم.

وقال أرتيتا: "عندما أحتاج للانتقاد أفعل ذلك، واليوم يجب أن أشيد بالحكام، لأنهم منحوا أنفسهم الوقت والوضوح لاتخاذ القرار الصحيح".

لكن البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب وست هام رفض هذا الطرح، معتبرا أن المشكلة تكمن في غياب الثبات في تطبيق القوانين.

وأضاف: "إذا نظرت إلى كل ركلة ركنية في الدوري الإنجليزي ستجد مثل هذه الحالات في كل مباراة، اللاعبون أصبحوا مرتبكين ومحبطين".

أما مهاجم وست هام جارود بوين، فتساءل عن إمكانية احتساب مخالفات في كل حالة احتكاك داخل المنطقة، قائلا: "هناك الكثير من المسك والمصارعة داخل منطقة الجزاء، فهل سيتم احتساب ركلة جزاء في كل مرة؟".