وسجل مرموش هدفا بعد مشاركته بديلا خلال فوز مانشستر سيتي على برينتفورد، في مباراة شهدت تألق البدلاء، بعدما دخل اللاعب المصري في الشوط الثاني ونجح في إضافة الهدف الثالث خلال الوقت بدل الضائع.

وقال غوارديولا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "تأثير البدلاء أمام برينتفورد كان ممتازا، وأعلم أن الأمر ليس سهلا على اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار، لكنني واثق أنهم سيحصلون على فرصهم في المباريات المقبلة".

وأضاف المدرب الإسباني: "سأضطر إلى تدوير التشكيلة، لأننا نحتاج للحفاظ على جاهزية الفريق إذا أردنا الوصول إلى النهائي وخوض المباريات المتبقية بأفضل صورة".

وتحدث غوارديولا بشكل خاص عن مرموش قائلا: "الأمر ليس سهلا بالنسبة له، لأننا غالبا نلعب بمهاجم واحد، وإيرلينغ هالاند لاعب مهم جدا بالنسبة لنا".

وأشاد مدرب سيتي بالأرقام التي يحققها اللاعب المصري، موضحا: "معدل أهداف مرموش مقارنة بعدد الدقائق التي يلعبها مرتفع للغاية، وهذا أمر إيجابي جدا".

ووصل مرموش إلى مساهمته التهديفية العاشرة هذا الموسم مع مانشستر سيتي، بعدما سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 33 مباراة في مختلف المسابقات.

ورغم مشاركته في عدد كبير من المباريات، فإن أغلب ظهور اللاعب المصري جاء بديلا، إذ لعب 1255 دقيقة فقط، بمعدل مساهمة تهديفية كل 125 دقيقة تقريبا.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض آخر 3 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، في مرحلة حاسمة من الموسم.