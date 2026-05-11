الفريق اللندني الذي حافظ على الصدارة لفترات طويلة هذا الموسم، بات على بعد خطوات قليلة من تحقيق اللقب، لكن كرة القدم الإنجليزية لطالما عرفت تقلبات مجنونة في الأسابيع الأخيرة، خاصة مع ضغط المباريات والإرهاق والإصابات.

كيف يمكن أن يضيع اللقب من أرسنال؟

السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في فقدان النقاط خلال الجولات المتبقية، سواء عبر تعادل مفاجئ أمام فريق هبط وودع البريميرليغ، مثل بيرنلي، أو خسارة أمام فريق عرف بأدائه العنيد في إنجلترا أمام الكبار، مثل كريستال بالاس.

في حال انتصار مانشستر سيتي في مباراته المؤجلة، ليلة الأربعاء، سيصبح الفارق بينه وبين أرسنال نقطتين فقط.

هذا يعني أن في حال انتصار مانشستر سيتي في آخر مباراتين، سينتظر تعثر واحد من أرسنال، كالتعادل أو الهزيمة، لينقض على الصدارة.

وفي حال تساوى الفريقان في عدد النقاط، قد يصبح فارق الأهداف هو العامل الحاسم، وهو الأمر الذي يتفوق به مانشستر سيتي حاليا.

هل انتصار أرسنال مضمون؟

أرسنال يواجه بيرنلي على ملعبه، وكريستال بالاس خارج ملعبه، في آخر جولتين.

أرسنال سبق أن أضاع فوزا سهلا وتعادل مع صاحب المركز الأخير، وولفرهامبتون، بنتيجة 2-2، لذا فأن المواجهات السهلة أحيانا تبدو معقدة.

ضغط نفسي وتجارب سابقة

التاريخ القريب لا يصب بالكامل في صالح "الغانرز". ففي موسم 2022-2023، كان الفريق قريبا جدا من التتويج قبل أن يفقد الصدارة في الأسابيع الأخيرة لصالح مانشستر سيتي، بعد سلسلة من التعثرات المفاجئة.

هذا الإرث قد يفرض ضغوطا نفسية إضافية على اللاعبين، خصوصا مع تصاعد الحديث الإعلامي والجماهيري حول "عقدة الأمتار الأخيرة".

المنافس لا يستسلم

المطارد المباشر يدرك أن الضغط الحقيقي يقع على المتصدر، لذلك قد يستفيد من أي تعثر صغير لإشعال سباق اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وفي الدوري الإنجليزي، حدثت عودات تاريخية عديدة، أبرزها تتويج مانشستر سيتي بلقب 2012 بهدف أغويرو الشهير في الثواني الأخيرة، إضافة إلى انهيارات مفاجئة لفرق كانت تبدو في طريقها المؤكد نحو اللقب.

هل يتكرر السيناريو الكارثي؟

ورغم أن أرسنال لا يزال الأقرب منطقيا وإحصائيا، فإن الجماهير تدرك أن الحسم في "البريميرليغ" لا يتم إلا مع صافرة النهاية الأخيرة.

ولهذا، يبقى السؤال مطروحا: هل ينجح المدرب ميكيل أرتيتا في قتل الشكوك وقيادة الفريق إلى اللقب، أم أن الأسابيع الأخيرة ستشهد انقلابا دراميا جديدا في سباق الدوري الإنجليزي؟