وبدا أن فريق ميكل أرتيتا سيهدر نقطتين ويبقي الباب مفتوحا أمام مانشستر سيتي الذي يلاحقه، لكن هدف تروسار في الدقيقة 83 يعني أنه سيحسم اللقب لأول مرة منذ 2004 حال فوزه على بيرنلي وكريستال بالاس.

ولم يكن أرسنال في أفضل حالاته ومرّ بلحظات من التوتر الشديد، إحداها في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سدد كالوم ويلسون لاعب وست هام الكرة في المرمى بعد صراع أمام المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب مخالفة على ديفيد رايا حارس أرسنال بعد مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وكان أرسنال قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ2006 بتغلبه على أتليتيكو مدريد يوم الثلاثاء.

وبفوزه على وست هام، رفع أرسنال رصيده إلى ‌79 نقطة من 36 مباراة، بينما يظل مانشستر سيتي عند 74 نقطة من 35 مباراة.

وفي المقابل، يحتل وست هام المركز 18 برصيد 36 نقطة من 36 مباراة، وقد أصبح ليدز ونوتنغهام فورست في مأمن من الهبوط بفضل هذه الخسارة أمام أرسنال.