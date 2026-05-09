واخترق ‌مشجعو سلافيا الحواجز الأمنية خلال الوقت بدل الضائع واجتاحوا أرضية الملعب، وكان بعضهم يحمل ألعابا نارية ويركض باتجاه مدرج جماهير الفريق الزائر.

وتم إلقاء مواد ‌مشتعلة في المدرجات، بينما حاول ‌لاعبو الفريقين ⁠مغادرة الملعب.

وتدخلت الشرطة لإعادة النظام، وقالت إنها بدأت إجراء تحقيقات جنائية بشبهة الشغب.

وأكدت السلطات أن ياكوب ⁠سوروفتشيك حارس مرمى سبارتا براغ كان ‌من بين الذين استهدفهم مشجعو صاحب الأرض، وتعرض لإصابة ⁠بمشعل ناري.

وقال سوروفتشيك في بيان على منصات التواصل الاجتماعي: "أن يركض شخص نحوي ويهددني وجها لوجه خلال المباراة، مصحوبا باعتداء، أمر غير مقبول على ⁠الإطلاق، وسأسعى لمتابعة الأمر عبر المسار القانوني".

وقرر الحكم إيقاف المباراة، وأفادت وسائل إعلام تشيكية أن لاعبي سبارتا غادروا الملعب خوفا على سلامتهم بعد ذلك بوقت قصير، على متن حافلة الفريق وتحت مرافقة الشرطة.

وأيد ياروسلاف تفرديك رئيس نادي سلافيا قرار إنهاء اللقاء، وقال: "أبلغ المنافس عن ‌تعرض لاعب أو لاعبين اثنين لهجوم. أعتقد أن إنهاء المباراة كان قرارا سليما"، واصفا ما حدث بأنه "وصمة عار".