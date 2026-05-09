وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار 90 دقيقة، ثم جاء الوقت بدل الضائع ليحمل سيناريو غريبا، وسط حضور جماهيري غفير في مدرجات ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر.

وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في إلغاء هدف للزمالك سجله خوان بيزيرا في الدقيقة 91، وبدلا من ذلك احتسب ركلة جزاء في بداية الهجمة ضد حسام عبد المجيد مدافع الفريق المصري.

وترجم أحمد خالدي الركلة بنجاح، ليمنح الفريق الجزائري الفوز بهدف في الدقيقة 98.

ويعزز هذا الفوز من حظوظ اتحاد العاصمة في الفوز باللقب للمرة الثانية، بعد تتويج أول عام 2023، عندما يحل ضيفا على الزمالك السبت في مباراة الإياب، التي ستقام على ستاد القاهرة.

في المقابل، سيكون الفريق المصري مطالبا بالفوز بفارق هدفين نظيفين أو الفوز بفارق أكثر من هدفين، أو الفوز بهدف واللجوء لركلات الترجيح، إذا أراد تحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة، بعد عامي 2019 و2024.