ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن رئيس الاتحاد مهدي تاج قوله: "يجب منح جميع اللاعبين و أعضاء الجهاز الفني، خاصة من أدوا خدمتهم العسكرية في الحرس الثوري، تأشيرات دخول من دون أي عوائق".

ويمثل المنتخب الإيراني بلدا تعيش في هدنة قصيرة مع الولايات المتحدة، بعد الحرب التي شنتها مع إسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، حيث يخضع مواطنو إيران لقانون حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الجمعة، قال تاج، وهو عسكري سابق في الحرس الثوري، إن إيران قدمت شروطا للمشاركة، تشمل ضمانات بشأن التأشيرت والأمن ومعاملة اللاعبين والمسؤولين الإيرانيين، مضيفا أن بلاده ستشارك في الحدث من دون التخلي عن قناعاتها ومعتقداتها وثقافتها.

وأوقعت القرعة المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة بالمونديال مع بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، ويفتتح مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في إنغلوود، قرب لوس أنجلوس.

وتأهلت إيران لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي والسابعة في تاريخها، لكن لم يسبق لها تجاوز دور المجموعات ويحتل الفريق المركز 21 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولم يخسر سوى مباراة واحدة فقط في التصفيات الآسيوية.