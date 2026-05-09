وتقدم ليفربول بهدف سجله ريان جرافنبرخ في الدقيقة السادسة، وتعادل تشيلسي بهدف سجله إنزو فرنانديز في الدقيقة 35.

وأصبح ليفربول قاب قوسين أو أدنى من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة وأنه رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة أمام أستون فيلا صاحب المركز الخامس، المؤهل لدوري الأبطال، وبفارق سبع نقاط أمام بورنموث صاحب المركز السادس، المؤهل للدوري الأوروبي.

في المقابل، يظل وضع تشيلسي في التأهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل في غاية الصعوبة، حيث رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطتين خلف برينتفورد، صاحب المركز السابع، الذي يؤهل صاحبه للعب في الدوري الأوروبي.

وكان هذا التعادل هو الثامن لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والخسارة في 11.

في المقابل، كان هذا التعادل هو العاشر لتشيلسي مقابل الفوز في 13 مباراة والخسارة في 13 مباراة.

ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض، حيث بادر ليفربول بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة عندما سدد ريان جرافنبرخ تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف استمرت سيطرة فريق ليفربول على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية وسط تراجع غير مبرر من لاعبي تشيلسي.

وأهدر فان دايك فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 11 عندما لعبت كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء تشيلسي، حيث قابلها فان دايك بتسديدة قوية من على حدود منطقة المرمى لكنها علت العارضة.

بعد تلك الهجمة، فرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع فريق ليفربول لوسط ملعبه من أجل الحفاظ على تقدمه.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 35 والتي شهدت تسجيل تشيلسي لهدف التعادل عندما سدد إنزو فرنانديز ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء ليفربول لتخدع الجميع وتعانق الشباك.

وكاد جواو بيدرو أن يسجل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 39 عندما لعبت كرة خلف المدافعين استلمها بيدرو دخل منقطة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس مامارداشفيلي.

بعدها تبادل الفريقان المحاولات الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكن كلاهما فشل في تهديد مرمى ال خر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 49 ألغى الحكم هدفا لتشيلسي عندما لعبت كرة خلف المدافعين إلى كوكوريا في الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء ليفربول ليبعدها الحارس مامارداشفيلي لترتد إلى كول بالمر الذي قابلها بتسديدة إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وأصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 58 والتي شهدت إلغاء الحكم لهدف لفريق ليفربول عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها كودي جاكبو بضربة رأس إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل جاكبو.

بعد تلك الهجمة فرض ليفربول سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع تشيلسي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى ال خر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 71 والتي شهدت تسديدة قوية من دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيمن.

وكان ليفربول قريبا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 78 عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء تشيلسي قابلها فان دايك بضربة رأس لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء فارضا التعادل 1-1.