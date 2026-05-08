وأكد النادي الإسباني، في بيان رسمي، أنه قرر فتح تحقيق داخلي بعد الأحداث التي شهدتها الحصة التدريبية للفريق الأول، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الواقعة.

ووفق تقارير إعلامية، بدأت الأزمة بمشادة كلامية بين اللاعبين خلال تدريب الأربعاء، قبل أن تتجدد في اليوم التالي داخل ملعب التدريب، حيث تعرض فالفيردي لإصابة في الجبهة استدعت نقله إلى المستشفى.

وفي محاولة لاحتواء الجدل، نفى لاعب الوسط الأوروغواياني حدوث أي اشتباك بالأيدي مع زميله الفرنسي، مؤكداً عبر حسابه على “إنستغرام” أن الحادثة "تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه".

وقال فالفيردي إن ما حدث "مجرد خلاف بين زملاء داخل غرفة الملابس"، موضحا أنه اصطدم بطاولة خلال النقاش، ما تسبب في جرح استدعى زيارة روتينية للمستشفى.

وأضاف: "لم يضربني زميلي ولم أضربه أنا أيضا"، معتبرا أن الضغوط التي يعيشها الفريق هذا الموسم ساهمت في تضخيم القصة إعلاميا.

لكن بيان اللاعب جاء متناقضا مع التقرير الطبي الصادر عن النادي، والذي أكد تعرضه لـ"ارتجاج في المخ"، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى الراحة لمدة تتراوح بين 10 و14 يوماً وفق البروتوكولات الطبية.

ومن المتوقع أن يغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، الأحد، وهي المباراة التي قد تحسم لقب الدوري الإسباني لصالح الفريق الكتالوني في حال تفاديه الخسارة.

كما قد يمتد غياب اللاعب إلى بقية مباريات الموسم، الذي يختتمه ريال مدريد بمواجهة أتلتيك بلباو في 24 مايو الجاري.

وتأتي هذه الحادثة وسط أجواء متوترة داخل ريال مدريد، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى اعتذار المدافع الألماني أنطونيو روديجر عن واقعة أخرى شهدتها تدريبات الفريق مؤخراً.