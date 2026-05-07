وكان الثنائي فالفيردي وتشواميني قد دخلا في مشادة تطورت إلى شجار في ملعب تدريبات الفريق، قبل أن تتواصل الأمور في غرفة الملابس بمركز تدريبات الريال المعروف باسم "فالديبيباس".

وتطوّر الأمر أكثر بعد ذهاب فالفيردي إلى المستشفى على إثر المشاجرة، وهو ما يؤكد على تفاقم الأزمة بين كلا اللاعبين إلى حد خطير.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: "بعد الأحداث التي شهدتها تدريبات صباح اليوم، تقرر فتح تحقيق تأديبي بشأن فيدريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني".

وأضاف النادي: "سيعلن عن نتائج هذا التحقيق في الوقت المناسب وفور الانتهاء منه".

وأكد ريال مدريد أن فالفيردي، الذي خرج من المستشفى في وقت لاحق، أصيب في رأسه وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين.

وذكر النادي في بيان أنه "بعد إجراء الفحوصات اليوم على لاعبنا فالفيردي بواسطة الفريق الطبي لريال مدريد، تبين ‌إصابته في رأسه. فالفيردي في منزله وبحالة جيدة، وسيحتاج للراحة لمدة تتراوح بين عشرة و14 يوما وفقا للبروتوكولات المتبعة في هذه الحالة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، وسيلتقي بغريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد وهي المباراة التي يحتاج فيها الفريق الكتالوني لنقطة واحدة فقط لضمان التتويج باللقب.