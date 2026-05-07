وقالت صحيفة "آس" إن ما وقع، الخميس، داخل غرفة ملابس ريال مدريد يعد "أخطر الأحداث الداخلية في تاريخ النادي"، مؤكدة أن "الأمر كان كبيرا جدا وخطيرا للغاية".

وفي التفاصيل، وبعد خلافاهما الأربعاء، رفض فالفيردي في البداية مصافحة تشواميني أثناء التحية عند وصولهما إلى التداريب صباح الخميس، وكانت تلك الإشارة التي فجرت التوتر داخل غرفة الملابس.

واتهم فالفيردي تشواميني بأنه المسؤول عن تسريب شجار الأربعاء إلى الصحافة، غير أن اللاعب الفرنسي نفى ذلك، مؤكدا أنه لا يتعامل مع الصحافة، واستمرت الاتهامات التي بدأت داخل غرفة الملابس حتى فوق أرضية الملعب.

وأثناء التدريب، واصل فالفيردي الضغط على تشواميني واتهامه بأنه من سرب الحدث، وبحسب المصدر، لم يتدخل المدرب ألفارو أربيلوا للوساطة بينهما.

وأثناء التداريب، دخل فالفيردي في احتكاكات قوية متكررة وتدخلات عنيفة غير مفهومة بالنسبة لزملائهما في الجهاز الفني، وبدا التوتر والعداء واضحين، وفي هذه الأثناء واصل فالفيردي اتهام تشواميني بتسريب الخبر إلى الصحافة.

وبعد انتهاء التدريب، واصل فالفيردي الضغط على تشواميني لكي يقر بأنه من سرب الحدث، ووصفت المصادر فالفيردي بأنه كان يستمر في اتهام تشواميني بلانقطاع، وعندها قرر اللاعب الفرنسي مواجهته والتحدث إليه بطريقة هادئة، طالبا منه التوقف وإنهاء أجواء العداء التي كانت تخيم على المكان، لكن الأوروغوياني لم يتوقف، بل ضاعف وتيرة اتهاماته، وحاول بعض اللاعبين التدخل للتوسط بينهما والدعوة إلى إنهاء الاتهامات.

وفي إحدى لحظات الخلاف، فقد تشواميني أعصابه ووجه لكمة قوية إلى فالفيردي أصابته مباشرة في الرأس وتسببت في سقوطه أرضا، وأثناء سقوطه ارتطم رأس فالفيردي بالأرض وتسبب في إصابته بجر عميق، ما يعني أن الإصابة لم تكن نتيجة اللكمة نفسها بل نتيجة ارتطامه بالأرض بعد السقوط.

ومنذ لحظة سقوطه على الأرض، بدأ فالفيردي في حالة دوار واضطر لمغادرة المدينة الرياضية على كرسي متحرك.

وكان خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للنادي، قريبا من غرفة الملابس لحظة وقوع الشجار، فتدخل بسرعة لكنه وصل متأخرا، وفصل بين اللاعبين وتحدث مع بقية الفريق لفهم ما جرى، أما الرئيس فلورنتينو بيريز فلم يكن موجودا في البرنابيو.

وبعد لحظات، نقل فالفيردي إلى عيادة طبية في فالديبيباس على كرسي متحرك، وهناك تبين أنه أصيب بجرح عميق في الرأس، وتم نقله إلى مستشفى "بلوا سانتياس" لتلقي الرعاية الطبية وخياطة الجرح.

وبعد ذلك، غادر تشواميني المدينة الرياضية بسيارته الخاصة ولم يلتق بفالفيردي مجددا.

وعلى إثر كل هذه الأحداث، فتح النادي تحقيقا تأديبيا بحق اللاعبين ويدرس الإجراءات الممكن اتخاذها والخطوات المقبلة.