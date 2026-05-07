وذكرت صحيفة ESdiario أن مورينيو اشترط الحصول على عقد يمتد لعامين، إلى جانب صلاحيات واسعة تشمل إدارة ملف التعاقدات واختيار اللاعبين الراحلين عن الفريق، مع إعادة هيكلة بعض الجوانب الفنية والطبية داخل النادي.

وطالب المدرب البرتغالي أيضا بالاستغناء عن 7 لاعبين لا ينسجمون مع مشروعه الفني، والعمل رفقة جهازه المعاون الحالي القادم من بنفيكا، مع الإبقاء على ألفارو أربيلوا ضمن الطاقم التدريبي.

كما تضمنت مطالب مورينيو رحيل المعد البدني أنطونيو بينتوس، بسبب ما وصفه بتكرار الإصابات داخل الفريق، إضافة إلى تقليص الجولات الصيفية التجارية في الولايات المتحدة وآسيا، والاعتماد على رأي طبي مستقل في ملفات إصابات اللاعبين.

واشترط مورينيو كذلك أن يكون رئيس النادي فلورنتينو بيريز حلقة التواصل الوحيدة بينه وبين إدارة ريال مدريد.

وبحسب التقرير، فإن إدارة النادي الملكي تدرس حاليا هذه المطالب، وسط انقسام داخلي بشأن منح المدرب البرتغالي هذا الحجم من الصلاحيات.

ويُنظر إلى عودة مورينيو المحتملة على أنها محاولة لاستعادة الانضباط والشخصية القوية داخل غرفة ملابس ريال مدريد، بعد موسم شهد العديد من الأزمات الفنية وتراجع النتائج.

وسبق لمورينيو تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وقاد الفريق للفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني، قبل رحيله وسط أجواء متوترة.

ويتولى المدرب البرتغالي حاليا تدريب نادي بنفيكا، بعدما تولى المهمة في سبتمبر 2025، في وقت يعيش فيه ريال مدريد مرحلة صعبة عقب موسم مخيب على مستوى النتائج والألقاب.