وانتزع باريس سان جرمان بطاقة التأهل بعد التعادل 1-1 مع بايرن ميونيخ الألماني مساء الأربعاء، والفوز ذهابًا بنتيجة 5-4 في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جرمان حامل اللقب مع أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية يوم 30 مايو بالعاصمة المجرية بودابست.

وصرح إنريكي عقب المباراة: "صعدنا بعد مباراة مذهلة، فالتأهل لنهائي ثان على التوالي إنجاز استثنائي وخارق للعادة".

وأضاف المدرب الإسباني الذي قاد باريس للقب الأوروبي الأول في تاريخه العام الماضي 2025: "لقد بدأنا اللقاء بطريقة ذكية ومثالية، وتقدمنا بهدف مبكر، إنها بداية مثالية حفزت اللاعبين".

وقال: "درسنا كل السيناريوهات الممكنة، تدربنا على الصلابة الدفاعية لمواجهة القوة الهجومية لبايرن ميونيخ".

وختم إنريكي تصريحاته بالقول: "لقد وصلنا للمباراة النهائية بعد معاناة سواء الموسم الماضي أو الحالي، وهو ما يبرهن على أننا فريق قوي وكبير وناضج".