ويرجح أن يكون اللاعب المخضرم متاحا في سوق الانتقالات الصيفية كلاعب حر، في ظل انتهاء عقده الحالي مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، مع إمكانية التمديد.

ويبحث بيني زهافي، وكيل ليفاندوفسكي، عن وجهات بديلة، وربما تكون في الدوري الإيطالي، لذا زار إيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية لعقد سلسلة من الاجتماعات، حسبما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" الإلكتروني.

وكان من المرجح أن يوفنتوس هو المنافس الأكبر لميلان على ضم ليفاندوفسكي، لكن جيانلوكا دي مارزيو، المحلل الرياضي بشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، أكد أن المحادثات لم تسهم في تعزيز اهتمامهم باللاعب.

وفي المقابل، يبدو يوفنتوس أكثر فتورا تجاه فكرة التعاقد مع ليفاندوفسكي، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ38 في أغسطس المقبل، خاصة وأنه من المعتقد أن تشكل مطالبه المالية جزءا كبيرا من المخاوف المحيطة بالتعاقد معه.

جدير بالذكر أن مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق، أحرز 18 هدفا فقط في 42 مباراة رسمية مع برشلونة هذا الموسم في جميع البطولات.