وانتزع باريس سان جيرمان بطاقة التأهل للمباراة النهائية بعد التعادل 1 - 1 مع بايرن ميونخ مساء الأربعاء، والفوز ذهابا بنتيجة 5 - 4 في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي.

وقال كومباني عبر قناة "تي إن تي سبورتس": "علينا مراجعة بعض القرارات التحكيمية في المباراتين، وهذا ليس عذرا، ولكن القرارات التحكيمية لم تكن في صالحنا".

وأضاف المدرب البلجيكي: "لاعبو بايرن بذلوا أقصى جهد أمام فريق رائع بحجم باريس سان جيرمان".

وتابع: "أتفهم إحباط اللاعبين وخيبة أملهم بعدما بذلوا أقصى جهد ممكن، ولكن المباراة اعتمدت على تفاصيل دقيقة".

وفي ختام تصريحاته، قال كومباني: "لعبنا خمس مباريات ضد باريس سان جيرمان في آخر عامين، حققنا الفوز مرتين مقابل خسارتين واليوم تعادلنا، وهو ما يؤكد أن الكفة شبه متساوية".

وسيواجه باريس سان جيرمان فريق أرسنال في المباراة ‌النهائية التي ستقام في 30 مايو الحالي في بودابست، بعد فوز النادي اللندني 1-صفر على أتليتيكو مدريد الثلاثاء ليحسم فوزه 2-1 في مجموع المباراتين.

وتبخرت آمال ‌بايرن ميونخ، الذي كان يأمل في ‌بلوغ أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا منذ 2020، في تحقيق الثلاثية ولم يعد بإمكانه الآن سوى إضافة كأس ألمانيا إلى لقب الدوري المحلي هذا الموسم.