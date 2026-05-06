وعاد الفريق الباريسي ببطاقة التأهل من معقل منافسه بالتعادل 1 - 1.

وتقدم الضيوف بهدف عثمان ديمبلي بعد مرور ثلاث دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، وأدرك بايرن التعادل بهدف هاري كين في الدقيقة 94.

وتأهل الفريق الباريسي متفوقا بنتيجة 6 - 5 في مجموع المباراتين بعد الفوز 5 - 4 ذهابا على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

ويستعد باريس سان جيرمان لظهوره الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه باللقب العام الماضي بفوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5 - صفر على ملعب أليانز أرينا، والخسارة بهدف أمام بايرن في نهائي عام 2020 الذي أقيم في البرتغال.

وفي المقابل، عجز بايرن ميونخ عن التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية عشرة في تاريخه منذ تتويجه السادس والأخير باللقب في عام 2020.

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان المباراة النهائية يوم 30 مايو بالعاصمة الهنغارية بودابست ضد أرسنال الإنجليزي الذي أطاح بأتلتيكو مدريد الإسباني.