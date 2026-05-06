وحسم العين تتويجه باللقب، قبل جولتين على نهاية المسابقة، دون انتظار نتائج باقي منافسيه، حيث ابتعد بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه شباب الأهلي دبي، الذي حقق فوزا صعبا 2 - 1 على ضيفه النصر، في ذات المرحلة.

وفي حال خسارة العين في مباراتيه المتبقيتين بالبطولة هذا الموسم، وفوز شباب الأهلي فيهما، سوف يتساوى الفريقان في النقاط، ليحتكما إلى فارق المواجهات المباشرة، وفقا للائحة المسابقة، التي سوف تصب في صالح العين.

وكان العين تغلب 1 - صفر على شباب الأهلي في لقائهما الأول بالمسابقة الذي جرى في سبتمبر الماضي، ثم كرر انتصاره على منافسه، بعدما فاز عليه 3 - 2 الشهر الماضي.

وفرض العين أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث افتتح عبد الله تراوري التسجيل في الدقيقة 10، قبل أن يضيف ماجد حسن الهدف الثاني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، واصل العين تفوقه الهجومي، ليضيف إيريك جورجينس الهدف الثالث في الدقيقة 51، ثم عزز سفيان رحيمي النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 54، قبل أن يختتم رامي ربيعة الخماسية في الدقيقة 63.

وأعرب فلاديمير إيفيتش مدرب العين عن فخره بحسم لقب الدوري بعد موسم وصفه بالصعب، في ظل قوة المنافسة وتقلب النتائج، مؤكدا أن دعم إدارة النادي كان عاملا رئيسيا في مواصلة الفريق مشواره نحو التتويج بالدوري بعد غياب لعدة سنوات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

جدير بالذكر أنه بهذه النتيجة، ارتفع رصيد العين إلى 62 نقطة في الصدارة، في حين توقف رصيد الشارقة، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، عند 25 نقطة في المركز العاشر، حيث يحتاج للحصول على نقطة وحيدة خلال المرحلتين المقبلتين لضمان البقاء في المسابقة.