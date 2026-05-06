في مثل هذه المباريات الإقصائية الكبرى، غالبا ما تطغى الحسابات الحذرة على الاندفاع الهجومي، خاصة في الشوط الأول.

الفريقان يدركان أن أي خطأ قد يكون مكلفا، وهو ما يجعل البداية عادة متوازنة، مع جس نبض أكثر من كونها مواجهة مفتوحة.

بايرن ميونيخ، بأسلوبه المعروف، سيحاول فرض سيطرته على الكرة والضغط العالي لاستعادة الاستحواذ بسرعة.

لكن الفريق الألماني لن يندفع بشكل متهور، بل سيسعى إلى تنظيم إيقاع اللعب وامتصاص حماس باريس، خصوصا في الدقائق الأولى، على عكس المباراة الأولى التي شهدت بداية "جنونية".

في المقابل، يعتمد باريس سان جرمان على التحولات السريعة واستغلال المساحات خلف دفاعات الخصم، لكن هذه الخطة قد تتأثر بشكل واضح بغياب النجم المغربي أشرف حكيمي، الذي يمثل عنصرا حيويا في منظومة الفريق.

غياب حكيمي لا يقتصر فقط على الجانب الدفاعي، بل يمتد تأثيره إلى الشق الهجومي بشكل كبير.

اللاعب يُعد من أهم مفاتيح اللعب في باريس، بفضل سرعته وقدرته على التقدم وصناعة الفارق على الطرف الأيمن. وجوده يمنح الفريق عرض الملعب ويخلق مساحات لنجوم الخط الأمامي مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.

بدونه، سيفقد باريس أحد أهم أسلحته في كسر الضغط البافاري، كما سيضطر المدرب إلى تعديل التوازن بين الدفاع والهجوم على الجهة اليمنى.

البديل، مهما كان، لن يقدم نفس الديناميكية، ما قد يجعل باريس أقل خطورة في التحولات وأبطأ في بناء الهجمات.

تكتيكيا، هذا الغياب قد يدفع باريس للعب بشكل أكثر تحفظا، مع تقليل المغامرة على الأطراف والتركيز على العمق، وهو ما قد يصب في مصلحة بايرن الذي يفضل مواجهة خصم أقل سرعة على الأطراف.

في المحصلة، ورغم الأسماء الكبيرة والقوة الهجومية لدى الفريقين، تبدو كل المؤشرات متجهة نحو مباراة أكثر انغلاقا مما يتوقعه الكثيرون، على الأقل في مراحلها الأولى.

التفاصيل الصغيرة، مثل غياب لاعب بحجم حكيمي، قد تكون العامل الحاسم في مباراة متوازنة إلى حد كبير.