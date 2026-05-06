وقضى النجم المصري تسع سنوات في أنفيلد، قاد خلالها ليفربول إلى العديد من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد صلاح (33 عاما) لخوض مغامرة جديدة، ويقول جاكوبز إن المهاجم لا يفتقر إلى العروض.

وفيما يتعلق باحتمال لعبه في الدوري الأميركي، قال جاكوبز: "الجميع في الدوري الأميركي لكرة القدم يقللون من شأن فكرة التعاقد مع صلاح".

وأضاف: "تحدثت إلى السير محمد منصور، مالك نادي سان دييغو، وهو بريطاني مصري الأصل، دعونا لا ننسى ذلك، وطرحت عليه السؤال قبل ثلاثة أسابيع فقط في توك سبورت، هل ستتعاقد مع صلاح؟، فأجاب: (حسنا، لو كان الأمر بيدي، لفعلت، لكنه لا يتماشى مع نموذجنا) الذي يعتمد بشكل أكبر على اللاعبين الشباب".

وتابع: "رغم هذه المشكلة، ما زلت أسمع أنه ما زال يصرّ على ضمه، لذا قد يكون صلاح وسان دييغو خيارا يستحق المتابعة".

واختتم قائلا: "هناك اهتمام من أندية أوروبية وسعودية، وما زال عليه أن يحسم أمره".

وكان صلاح قد جدد عقده مع ليفربول في أبريل 2025 حتى يونيو 2027، إلا أن تراجع أرقامه هذا الموسم ساهم في تسريع قرار الرحيل.