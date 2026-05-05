وتأتي هذه الخطوة المبتكرة لمواكبة النسخة الأولى من المونديال التي تضم 48 منتخبا وتُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وقال روبرت غوتليب رئيس التسويق في "فوكس سبورتس"، بأن هذا الحدث التاريخي يتطلب "عملية توظيف تاريخية" تهدف إلى وضع مشجع شغوف في قلب الحدث ليجسد المشاعر الحقيقية لكرة القدم طوال شهر ونصف شهر دون انقطاع.

وتتضمن معايير اختيار المرشح المثالي لـ"وظيفة العمر" قدرته على تحليل المباريات، ووصف أحداثها، وإنتاج محتوى جذاب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسيتعين على المتقدمين إبراز مهاراتهم في العمل الصحفي وصناعة المحتوى، مع تقديم مقطع فيديو يثبت شغفهم وقدرتهم على تحمل هذا الماراثون الكروي غير المسبوق، ليفوز أحدهم في النهاية بفرصة العيش داخل "فقاعة كرة القدم" في واحدة من أشهر ساحات العالم.