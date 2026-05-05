وبحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، كان مبابي، في الأيام الماضية، هدف انتقادات متكررة بسبب تراجع أدائه وبعض التصرفات التي صدرت عنه، آخرها سفره إلى إيطاليا أثناء فترة تعافيه من إصابته.

ولا تتوقف معاناة مبابي عند هذا الحد، بل تدهورت علاقته بالعديد من زملائه داخل الفريق وبات يعيش في "عزلة".

والمشكلة الرئيسية لمبابي، بحسب "ماركا"، هي بعض تصرفاته داخل غرفة الملابس و"صراع النفوذ" بينه وبين فينيسيوس جونيور.

وذكرت "ماركا" أن فينيسيوس انتزع زعامة الفريق من مبابي، ويحظى بمحبة اللاعبين ويتفاهم معهم، ويقف الفريق خلفه بالكامل، بينما تفككت العلاقة بين مبابي وزملائه في الفريق ومع الطاقم الفني.

غير أن المشاكل البدنية كانت السبب الرئيسي في ابتعاد مبابي عن الفريق وفقدان الانسجام الذي كان بينهم، وخلال هذا العام فقط غاب 53 يوما بسبب خمس إصابات، وفوت 10 مباريات. ورغم كل هذه الانتكاسات، إلا أنه ما زال يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 41 هدفا.

وبحسب الصحيفة، ساهم المدرب أربيلوا في تغذية الجدل حول قضية مبابي بعد أن خفف مستوى دفاعه عنه.

وتعليقا على سفر مبابي إلى إيطاليا، قال أربيلوا بعد الفوز على إسبانيول: “سفر مبابي؟ كل التخطيط للاعبين المصابين يتم تحت إشراف الخدمات الطبية لريال مدريد، وهم من يحددون متى يذهبون إلى فالديبيباس ومتى لا. بعد ذلك، في وقتهم الحر، كل لاعب يفعل ما يراه مناسبا ولا يمكنني التدخل في ذلك".