وأصبح لاعب الوسط المخضرم ثاني لاعب فقط في تاريخ مانشستر سيتي يصل لهذا الإنجاز التاريخي، خلف الأسطورة الإسباني دافيد سيلفا الذي يتصدر القائمة برصيد 309 مباريات، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.

ويعد هذا الإنجاز هو الأحدث في مسيرة بيرناردو سيلفا الاستثنائية، التي امتدت لتسع سنوات داخل قلعة "الاتحاد"، والتي ستنتهي رسميا بنهاية الموسم الحالي.

وحقق بيرناردو سيلفا 19 لقبا رئيسيا حتى الآن مع مانشستر سيتي، من بينها 6 ألقاب في الدوري الممتاز، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

ومع استمرار مطاردة فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا للمتصدر أرسنال في الأسابيع الأخيرة من الموسم، يطمح سيلفا، البالغ من العمر 31 عاما، لإضافة لقب جديد لسجله الحافل بالميداليات قبل رحيله.

ولم يظهر أي لاعب مع سيتي أكثر من بيرناردو سيلفا منذ وصوله في عام 2017، حيث خاض صاحب القميص رقم 20 مباراته رقم 455 في جميع المسابقات، وقد صعد مؤخرًا إلى المركز الثامن في قائمة أكثر اللاعبين ظهورا عبر تاريخ النادي، متجاوزا أسطورة النادي مايك سمربي.

وفي الوقت نفسه، يمتلك بيرناردو الرقم القياسي للنادي في عدد الانتصارات بالدوري الممتاز برصيد 215 فوزا، متفوقا على دافيد سيلفا الذي حقق الفوز في 214 مناسبة، ورغم شغله لمراكز متعددة في الملعب طوال مسيرته، فإن مساهمته كانت أكبر بكثير من مجرد لغة الأرقام، ومع ذلك، فقد ساهم بتسجيل 45 هدفا وصناعة 50 هدفا آخر في مبارياته الـ300 بالبطولة العريقة.

يشار إلى أن مانشستر سيتي يتواجد في المركز الثاني حاليا بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال، مع امتلاك رفاق بيرناردو سيلفا مباراة مؤجلة.