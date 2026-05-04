وفرط مانشستر سيتي في نقطتين ثمينتين وسط المنافسة الشرسة مع أرسنال على اللقب، لكنه نجا من خسارة وشيكة خارج أرضه.

وتقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول بهدف سجله البلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقة 43.

ورد أصحاب الأرض بثلاثية في الشوط الثاني، سجلها ثيرنو باري "هدفين" وجاك أوبراين في الدقائق 68 و73 و81.

لكن مانشستر سيتي قلص الفارق بهدف ثان سجله إرلينغ هالاند في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 97، سجل دوكو الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لينجو مانشستر سيتي من الخسارة السادسة له هذا الموسم قبل ثوان من إطلاق صافرة النهاية.

بهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، ليتسع الفارق إلى 5 نقاط مع أرسنال متصدر الترتيب.

لكن فريق المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا له مباراة مؤجلة، بخلاف آخر 3 جولات من المسابقة.

في المقابل، فرط إيفرتون في فوز يتجاوز به خسارتين متتاليتين، ليبقى رصيده 48 نقطة في المركز العاشر، ويواصل كفاحه لانتزاع إحدى البطاقات المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث تفصله 3 نقاط فقط عن المركز السابع، آخر المقاعد القارية.