ووجه 20 لاعبا ولاعبة، من بينهم الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول على العالم والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى على العالم والإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني على العالم والصربي نوفاك جوكوفيتش والأميركية كوكو جوف والبولندية إيجا شفيونتيك، خطابا إلى بطولات الغراند سلام، الأربع الكبرى، في مايو من العام الماضي، للمطالبة بحصة أكبر من الإيرادات وزيادة دورهم في اتخاذ القرارات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه رغم الإشارات الإيجابية التي أبدتها البطولات الكبرى سابقا بشأن الاستعداد للحوار، تزايدت حالة الإحباط لدى اللاعبين، مما دفع المجموعة ذاتها، التي تضم أغلب المصنفين العشرة الأوائل في الرابطتين العالميتين للاعبي ولاعبات التنس المحترفين، إلى إصدار بيان رسمي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة فرنسا المفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر عن زيادة إجمالية في الجوائز بنسبة 9.5% مقارنة بالعام الماضي، ليحصل بطل وبطلة فردي الرجال والسيدات على 2.8 مليون يورو لكل منهما (3.3 ملايين دولار).

ولم يلق هذا الإعلان ترحيبا من اللاعبين الذين أكدوا أن زيادة إيرادات البطولة تعني أن حصتهم الفعلية من الأرباح تراجعت مقارنة بعام 2024 لتصل إلى أقل من 15%، وهو ما يبتعد كثيرا عن الهدف الذي حددوه بنسبة 22%.

كما أشار اللاعبون إلى أن هذه الزيادة تبدو ضئيلة أمام القفزة التي شهدتها جوائز بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي بنسبة 20%، وزيادة جوائز بطولة أستراليا المفتوحة بنسبة تقارب 16% في يناير الماضي.

وتضمنت شكاوى اللاعبين نقاطا جوهرية أخرى، أبرزها تجاهل مطالب الاستثمار في برامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك المساهمات في صناديق التقاعد، وغياب أي تقدم ملموس بشأن تمثيل اللاعبين في المستويات الإدارية المسؤولة عن صنع القرار.

وذكر البيان أنه في الوقت الذي تتجه فيه رولان غاروس لتحقيق إيرادات قياسية، يحصل اللاعبون على حصة متناقصة من القيمة التي يساهمون في جلبها.