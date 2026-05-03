ومع تبقي 4 مباريات على نهاية الموسم، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 88 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، قبل مواجهة الغريمين في "كامب نو" الأسبوع المقبل في مباراة القمة التي قد تؤكد فوز ‌الفريق الكتالوني باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وافتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة 55، عندما انطلق من الجهة اليسرى ‌وتبادل التمريرات مع غونزالو ‌قبل أن يتجاوز اثنين من المدافعين ويطلق تسديدة منخفضة سكنت الشباك.

وسجل النجم البرازيلي هدفا ثانيا في الدقيقة 66، بعد تبادل رائع للكرة مع جود بلينغهام، إذ سدد الكرة من لمسة واحدة في الزاوية العليا.

وتألق فينيسيوس في ‌أمسية الأحد التي كانت مملة بالنسبة ‌لريال مدريد، في غياب ⁠عدد من اللاعبين الأساسيين، من بينهم كيليان مبابي وأردا غولر وتيبو كورتوا وإيدر ميليتاو.

وبهذا الفوز تتأجل احتفالات برشلونة باللقب، لكن ربما لمدة أسبوع واحد فقط إذ يحظى الفريق الكتالوني بفرصة الحسم أمام منافسه التقليدي مطلع الأسبوع المقبل.