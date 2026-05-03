وتقدم ⁠إنتر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق ماركوس تورام، قبل أن يسجل هنريك مخيتاريان الهدف الثاني قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وبهذا ​الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 82 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ‌ملاحقيه قبل 3 جولات على النهاية، ليحسم لقب الدوري.

وكان إنتر بحاجة لنقطة ‌واحدة للفوز ‌باللقب، بعد تعادل نابولي ثاني الترتيب سلبيا مع كومو، السبت.

ورغم ندرة الفرص الواضحة، سيطر إنتر على معظم الشوط الأول، واستقر في عمق نصف ملعب بارما.

واقترب أصحاب الأرض من التسجيل ‌في الدقيقة 25 عندما أطلق نيكولو ‌باريلا تسديدة ⁠قوية من مسافة قريبة ارتدت من العارضة.

وارتطمت الكرة المرتدة بظهر زيون سوزوكي حارس مرمى بارما، الذي نجح في إبعادها قرب خط المرمى بفضل ⁠سرعة رد ‌فعله.

وأثار تورام احتفالات صاخبة بين الجماهير في الوقت بدل ⁠الضائع من الشوط الأول، عندما سجل هدف التقدم بعد أن ⁠تلقى تمريرة من بيوتر زيلينسكي في غياب الرقابة الدفاعية.

ولم يختلف سيناريو الشوط الثاني كثيرا، إذ سيطر ⁠إنتر على الكرة لكنه ​فشل في استغلال هيمنته، بينما كان المشجعون داخل الملعب يحصون الدقائق المتبقية على نهاية المباراة.

ولعب فيدريكو ديماركو تمريرة عرضية متقنة إلى دينزل دمفريس في الدقائق الأخيرة، لكن المدافع فشل في السيطرة على الكرة عند اللمسة الأولى، فسدد من مسافة قريبة فوق العارضة.

واختتم مخيتاريان التسجيل قبل ‌10 دقائق من نهاية المباراة، مستغلا تمريرة عرضية منخفضة من لاوتارو مارتينيز ليضمن ​النقاط الثلاث ويشعل احتفالات الفوز باللقب بين مشجعي إنتر.