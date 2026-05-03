وأكدت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن فيرغسون (84 عاما) نقل إلى المستشفى "كإجراء احترازي، وليس لحالة طارئة".

كما كشف مصدر لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فيرغسون "يتعافى"، وبقى بحالة جيدة بعد نقله إلى المستشفى، حيث تلقى رعاية طبية احترازية.

وأضافت أن المدرب الأسطوري خضع لفحص طبي مبدئي في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، قبل نقله إلى المستشفى.

ويتابع فيرغسون، الذي أشرف على تدريب مانسشتر يونايتد في فترة ذهبية امتدت 27 عاما، مباريات الفريق من مقصورة كبار الزوار.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن حالة المدرب الاسكتلندي بعد دخوله المستشفى.

وسبق أن أصيب فيرغسون بنزيف في المخ عام 2018، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير، وكشف عن تفاصيل هذه الأزمة الطارئة بعد 3 سنوات من تعافيه.

وظهر "السير" في عدد من الصور مع الضيوف في مدرجات ملعب "أولد ترافورد" قبل ساعتين من انطلاق المباراة، بينما نقلته بسيارة إسعاف إلى المستشفى لاحقا.

وأبدى مسؤولو مانشستر يونايتد تفاؤلهم بأن فيرغسون سيتعافى وسيعود إلى منزله سريعا.

وأكد المدير الفني مانشستر يونايتد مايكل كاريك، الذي لعب تحت قيادة فيرغسون لسنوات، أنه تأثر شخصيا بما حدث له قبل انطلاق المباراة، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون الفوز 3-2 على غريمه التقليدي قد أسعد مدربه السابق.

قال كاريك بعد الفوز على ليفربول: "لا أعرف آخر المستجدات، لكنني علمت بما حدث قبل المباراة، وبالتأكيد تأثرت بالخبر وأتمنى أن يكون بخير".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "أتمنى له الشفاء العاجل وأن يكون هذا الفوز حافزا له للتعافي سريعا".