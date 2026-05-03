وشهدت المباراة تألقا لافتا للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم (18 عاما)، المعار من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم، بعدما سجل "هاتريك" خلال 15 دقيقة فقط (الدقائق 16 و27 و31)، ليسهم في تقدم فريقه بأربعة أهداف في الشوط الأول.

وأضاف برشلونة خمسة أهداف في الشوط الثاني، ليحسم الصدارة برصيد 73 نقطة ويتوج باللقب، متفوقا بفارق نقطة واحدة على غريمه إسبانيول.

وكان عبد الكريم قد سجل هدفا في ظهوره الأول أمام ويسكا، قبل أن يغيب لفترة بسبب مشاكل في التأشيرة، ثم إصابة عضلية أبعدته لأسابيع عن الملاعب.

ويمتلك برشلونة خيار شراء اللاعب نهائيا مقابل 1.5 مليون يورو، مع حوافز قد تصل إلى خمسة ملايين يورو إضافية لصالح الأهلي، فضلاً عن نسبة 15بالمئة من إعادة بيعه مستقبلا.

وكان عبد الكريم قد لفت الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في قطر أواخر العام الماضي.