وأُقيم السباق في ميدان مسكل، وسط حضور لافت من العدّائين الإثيوبيين إلى جانب وفد من دولة الإمارات، في أجواء اتسمت بـ"مشاركة مجتمعية قوية وشعور مشترك بالهدف".

وقال محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، إن السباق "تطوّر ليصبح منصة عالمية تعكس الرؤية الإنسانية لدولة الإمارات وتكرّم إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وأضاف أن الحدث "يتجاوز كونه نشاطا رياضيا، ليشكل مبادرة هادفة تدعم المشاريع الخيرية والرعاية الصحية".

وشهدت المنافسات نتائج متقدمة في مختلف الفئات، فيما بلغ إجمالي الجوائز 150 ألف درهم إماراتي.

وأكد المنظمون أن عائدات السباق ستخصص بالكامل لصالح "صندوق قلب الأطفال" في إثيوبيا، عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بما يضمن "أثرا إيجابيا مستداما على المجتمع".

ويقام السباق تحت شعار "نجري للعون"، في رسالة تؤكد أن "كل خطوة تسهم في نشر الأمل وتحسين حياة الناس"، إلى جانب تعزيز ثقافة العطاء والتطوع وتوطيد الروابط الإنسانية بين الشعوب.