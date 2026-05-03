وحقق مانشستر يونايتد انتصارات مثيرا 3-2 على ليفربول على ملعب (أولد ترافورد)، الأحد.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في أقل من ربع ساعة، حيث افتتح البرازيلي ماثيوس كونيا التسجيل في الدقيقة السادسة، وأضاف زميله السلوفيني بنيامين سيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وانتفض ليفربول في الشوط الثاني، ليتمكن من تحقيق الريمونتادا، بعدما سجل المجري دومينيك سوبوسلاي والهولندي كودي جاكبو الهدفين الأول والثاني للفريق الضيف في الدقيقتين 47 و56 على الترتيب.

وجاء هدف الفوز لمانشستر يونايتد عن طريق نجمه الواعد كوبي ماينو في الدقيقة 77، ليؤكد الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) عودته رسميا للمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ليفربول، الذي غاب عنه النجم الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة، عند 58 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى في ترتيب المسابقة سوف يشاركون في دوري الأبطال الموسم القادم.