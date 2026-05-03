ذ كرت وسائل إعلام أن المدرب السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون، نُقل إلى المستشفى، الأحد، بعد أن شعر بتوعك قبل مباراة فريقه السابق أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد البالغ عمره 84 عاما موجودا في ملعب أولد ترافورد لحضور المباراة.
وأفادت قناة سكاي سبورتس بأن فيرغسون كان واعيا وخضع لفحوصات احترازية قبل نقله إلى المستشفى.
وقاد فيرغسون فريق مانشستر يونايتد منذ 1986 حتى تقاعده في 2013، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي 13 مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين ضمن 38 لقبا حصدها خلال مسيرته الرائعة التي استمرت 26 عاما مع النادي.
ويحضر فيرغسون بانتظام مباريات مانشستر يونايتد على أرضه، وخُصص له صف من المقاعد في مقصورة كبار الشخصيات في ملعب أولد ترافورد.