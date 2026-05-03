وكان المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد البالغ ‌عمره ‌84 عاما موجودا في ملعب أولد ترافورد لحضور المباراة.

وأفادت قناة سكاي سبورتس بأن فيرغسون كان واعيا وخضع ‌لفحوصات احترازية قبل نقله ‌إلى ⁠المستشفى.

وقاد فيرغسون فريق مانشستر يونايتد منذ 1986 حتى تقاعده في 2013، وفاز ⁠بلقب ‌الدوري الإنجليزي 13 مرة ⁠ودوري أبطال أوروبا مرتين ضمن 38 لقبا ⁠حصدها خلال مسيرته الرائعة التي ​استمرت 26 ⁠عاما مع النادي.

ويحضر فيرغسون بانتظام مباريات مانشستر يونايتد على أرضه، وخُصص له صف من ​المقاعد ‌في مقصورة كبار الشخصيات في ​ملعب أولد ترافورد.