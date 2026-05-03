وأقيمت المباراة قبل يوم واحد من عيد الأم في إسبانيا، الذي يوافق أول أحد من شهر مايو.

وتحتفظ النساء المتزوجات في إسبانيا بأسماء عائلاتهن، بينما يحمل الأطفال اسم عائلة كلا الوالدين.

واحتفل إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو أيضا خلال مواجهة ألافيس بخوض مباراته رقم 500 في قيادة الفريق الباسكي.

وفاز بلباو بصعوبة على ألافيس بنتيجة 4 - 2 مستفيدا من هدفي نجمه نيكو ويليامز.

ورفع بلباو رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 36 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثامن عشر (أول مراكز الهبوط) والذي سيواجه ريال سوسيداد الأحد.

وتقدم ألافيس في الدقيقة الثامنة عن طريق أنتونيو بلانكو، ثم أدرك روبرت نافارو التعادل لبلباو في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 68 سجل ناهويل تانجيلا الهدف الثاني لفريق ألافيس، ثم عاد بلباو ليتعادل من جديد في الدقيقة 74 عن طريق أويهان سانسيت.

وسجل بلباو الهدف الثالث عن طريق ويليامز في الدقيقة 83، وبعد أربع دقائق سجل اللاعب نفسه الهدف الرابع.