وأنجز أرسنال المهمة بثلاثية في الشوط الأول، سجلها فيكتور جيوكيريس "ثنائية" وبوكايو ساكا في الدقائق 9 و40 و45+4 من المباراة التي أقيمت وسط جماهيره في مدرجات ملعب الإمارات.

بهذا الفوز يرفع أرسنال رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق إلى 6 نقاط مع مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة بخلاف مواجهة إيفرتون، يوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة ذاتها.

ويرفع هذا الفوز من معنويات أرسنال قبل استضافة أتلتيكو مدريد، الثلاثاء المقبل، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريقين تعادلا ذهابًا بنتيجة 1-1 في إسبانيا.

في المقابل، جمدت هذه الخسارة رصيد فولهام عند 48 نقطة في المركز العاشر، لتضعف ماله أيضًا في المنافسة على التواجد في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث يتخلف بفارق نقطتين عن السبعة الأوائل.

ويستعد فولهام لمواجهة على أرضه في الجولة القادمة أمام بورنموث، بينما يخوض أرسنال اختبارًا صعبًا خارج ملعبه في ديربي لندني جديد أمام ويستهام يونايتد، الذي يكافح بقوة للهروب من شبح الهبوط.